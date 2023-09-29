Стало известно о выписке Игоря Николаева из клиники

SHOT: врачи решили выписать Игоря Николаева из клиники

Российского певца Игоря Николаева выписывают из клиники. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным портала, исполнитель продолжит восстанавливаться после перенесенной операции на сердце из дома. Врачи зафиксировали положительную динамику в состоянии артиста, в связи с чем необходимость его пребывания в стационаре исчезла.

Главной опасностью для певца сейчас является риск заражения коронавирусом. Из-за того, что организм Николаева ослаб, он находится в группе риска, поэтому главной рекомендацией медиков является минимизирование контактов с посторонними людьми. Врачи также советуют исполнителю не покидать дом без надобности.

Известно, что концертный график артиста сейчас меняется: в продаже вновь стали доступны билеты на его выступление в Новосибирске 7 ноября, об отмене которого стало известно ранее. Отмечается, что это ближайший концерт звезды.

О госпитализации Игоря Николаева из-за проблем с сердцем стало известно 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое. 19 сентября сообщалось, что артист перенес коронарное шунтирование. Музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.