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14:48, 25 сентября 2023Культура

Концерты Николаева перенесли на следующий год из-за его пребывания в клинике

Концерты Николаева в четырех городах перенесли на следующий год из-за операции

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерты российского певца Игоря Николаева в четырех города перенесли на следующий год из-за его восстановления после перенесенной операции на сердце. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Выступления музыканта в Тюмени, Омске, Новосибирске и Красноярске, которые были запланированы на первую половину ноября, пройдут через год. Ближайший концерт Николаева, о переносе которого пока не сообщалось, должен состояться 18 ноября в Москве. Стоимость билетов варьируется от 9,5 тысячи до 25 тысяч рублей.

Отмечается, что артист пробудет в стационаре дольше, чем планировалось изначально. Решение о том, что Николаев будет находиться в клинике еще какое-то время, было принято врачами исходя из динамики его восстановления. Известно, что медики не пустили исполнителя домой в день его кружевной свадьбы с Ольгой Кормухиной (13 лет брака).

Ранее сообщалось, что артист перенес коронарное шунтирование. Музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем. В окружении певца добавили, что в ближайшие полгода он не сможет давать концерты, так как сначала будет проходить послеоперационную реабилитацию, а затем нуждается в отдыхе.

О госпитализации Игоря Николаева из-за проблем с сердцем стало известно 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое.

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    Анастасия Астахова
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