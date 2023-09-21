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14:09, 21 сентября 2023Культура

Игорь Николаев сможет давать концерты только через полгода после операции

Игорь Николаев сможет выступать только через полгода после операции на сердце

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

63-летний российский певец Игорь Николаев пришел в себя после операции на сердце. Об этом сообщили в окружении артиста, передает «Комсомольская правда».

Друзья исполнителя рассказали, что музыкант находится в сознании и уже шутит, однако к нему пока не пускают родственников. По мнению врачей, в больнице Николаев проведет еще две недели. В окружении певца добавили, что в ближайшие полгода он не сможет давать концерты, так как сначала будет проходить послеоперационную реабилитацию, а затем нуждается в отдыхе.

«К врачам Игорь пришел сам. В феврале медики поставили ему стенты. А сейчас снова боли в сердце начали беспокоить, он решил, что пришло время стенты поменять. Сделали стентирование, но оказалось, что у Игоря поражены несколько сосудов. В таких случаях необходимо коронарное шунтирование», — объяснили друзья музыканта.

Ранее сообщалось, что артист перенес хирургическое вмешательство. Известно, что музыканту запретили употреблять алкоголь из-за угрозы новых проблем со здоровьем.

О госпитализации исполнителя из-за проблем с сердцем стало известно в пятницу, 15 сентября. Его состояние оценивалось как тяжелое.

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    Анастасия Астахова
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