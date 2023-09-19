Госпитализированный Игорь Николаев перенес операцию на сердце

Раскрыты новые подробности состояния российского музыканта Игоря Николаева, ранее госпитализированного в палату интенсивной терапии. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Исполнитель перенес операцию на сердце: медики произвели артисту коронарное шунтирование. По информации источника, сейчас Николаев находится в реанимации.

В пятницу, 15 сентября, стало известно о госпитализации Игоря Николаева. Музыканта направили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что его перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке, а не в реанимации.

18 сентября сообщалось, что врачам удалось стабилизировать состояние исполнителя. Ближайшие концерты Николаева отменены.