Все ближайшие концерты Игоря Николаева отменены из-за госпитализации артиста

Концертные площадки отменили все ближайшие выступления российского певца Игоря Николаева. Об этом пишет «Газета.Ru».

Речь идет о шоу в концертном зале «Фестивальный» в Сочи и центральном концертном зале «Кубанского казачьего хора» в Краснодаре, запланированные на 20 и 21 сентября соответственно. Отмечается, что грядущий концерт Николаева также отменен в Ростове — он должен был состояться 19 сентября. В кассах площадок сослались на госпитализацию артиста.

В пятницу, 15 сентября, стало известно о госпитализации Игоря Николаева. Музыканта направили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что его перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке, а не в реанимации.