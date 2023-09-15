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20:31, 15 сентября 2023Культура

Все ближайшие концерты Игоря Николаева отменены

Все ближайшие концерты Игоря Николаева отменены из-за госпитализации артиста

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Концертные площадки отменили все ближайшие выступления российского певца Игоря Николаева. Об этом пишет «Газета.Ru».

Речь идет о шоу в концертном зале «Фестивальный» в Сочи и центральном концертном зале «Кубанского казачьего хора» в Краснодаре, запланированные на 20 и 21 сентября соответственно. Отмечается, что грядущий концерт Николаева также отменен в Ростове — он должен был состояться 19 сентября. В кассах площадок сослались на госпитализацию артиста.

В пятницу, 15 сентября, стало известно о госпитализации Игоря Николаева. Музыканта направили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что его перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке, а не в реанимации.

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    Сергей Равин
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