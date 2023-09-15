Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем, состояние тяжелое

63-летнего народного артиста России Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас музыкант находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.

Проблемы с сердцем у артиста были выявлены еще в январе этого года — тогда его экстренно доставили в больницу с подозрением на инфаркт и, когда диагноз подтвердился, прооперировали. Медики поставили исполнителю два стента: состояние Николаева стабилизировалось и он был выписан из клиники. Сам музыкант опровергал информацию о госпитализации и заявлял, что просто проходит обследование.

Несмотря на это, вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве до сих пор оставался открытым. Сейчас врачи занимаются тщательным обследованием певца, после чего будет принято решение об операции.

Ранее сообщалось, что советского и российского актера театра и кино Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.