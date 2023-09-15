Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:57, 15 сентября 2023Культура

Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем

Игорь Николаев попал в больницу из-за проблем с сердцем, состояние тяжелое

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

63-летнего народного артиста России Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас музыкант находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.

Проблемы с сердцем у артиста были выявлены еще в январе этого года — тогда его экстренно доставили в больницу с подозрением на инфаркт и, когда диагноз подтвердился, прооперировали. Медики поставили исполнителю два стента: состояние Николаева стабилизировалось и он был выписан из клиники. Сам музыкант опровергал информацию о госпитализации и заявлял, что просто проходит обследование.

Несмотря на это, вопрос о более серьезном хирургическом вмешательстве до сих пор оставался открытым. Сейчас врачи занимаются тщательным обследованием певца, после чего будет принято решение об операции.

Ранее сообщалось, что советского и российского актера театра и кино Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал публикации о возможном участии добровольцев из КНДР в СВО

    В США прокомментировали возможные совместные учения России и КНДР

    В ФРГ раскрыли залог мира на Украине

    На Украине решили судить Януковича и Азарова

    В России заочно осудили на семь лет украинскую телеведущую за фейки о ВС России

    Иммунолог предупредил об угрозе новой пандемии

    Анна Хилькевич призвала жену Погребняка сменить стилиста

    Найден дешевый способ избавиться от тараканов

    Российский ракетный корабль уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    В России впервые поставили газ по Северному морскому пути

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости