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20:01, 14 сентября 2023Культура

В Москве госпитализировали звезду фильма «Кин-дза-дза!» Любшина

Народного артиста Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Советского и российского актера театра и кино Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Об этом пишет издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что звезду фильма «Кин-дза-дза!» доставили в больницу 11 сентября прямо из Московского художественного театра имени Чехова. Врачи диагностировали у Любшина нарушение кровообращения головного мозга. Специалисты подозревают у 90-летнего народного артиста РСФСР транзиторную ишемическую атаку головного мозга.

Ранее в августе сообщалось о госпитализации народной артистки РСФСР, вдовы актера Андрея Миронова Ларисы Голубкиной. Она попала в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагностированной энцефалопатией.

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    Сергей Равин
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