В Москве госпитализировали народную артистку Ларису Голубкину

Baza: в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Ларису Голубкину

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, вдову актера Андрея Миронова Ларису Голубкину. Об этом пишет издание Baza.

Отмечается, что звезду фильма «Гусарская баллада» 17 августа доставили в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагностированной энцефалопатией. Позже специалисты решили перевести 83-летнюю пациентку в элитный оздоровительный комплекс в Московской области для последующего лечения.

10 августа уже сообщалось о госпитализации Ларисы Голубкиной. Однако вскоре народная артистка лично опровергла данную информацию.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина известна по ролям в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».