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16:46, 15 сентября 2023Культура

Игоря Николаева перевели в реанимацию

Музыканта Игоря Николаева перевели в реанимацию из-за подозрения на инфаркт

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российского певца Игоря Николаева перевели в реанимационное отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, по результатам ЭКГ у 63-летнего народного артиста обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В настоящий момент врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние мужчины.

Отмечается, что у Николаева нарушена работа сердца. Певец находится в сознании, ему дают седативные препараты. В его палату не пускают даже близких родственников.

Ранее стало известно о госпитализации Николаева. Музыканта направили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое.

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    Сергей Равин
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