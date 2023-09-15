Музыканта Игоря Николаева перевели в реанимацию из-за подозрения на инфаркт

Российского певца Игоря Николаева перевели в реанимационное отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, по результатам ЭКГ у 63-летнего народного артиста обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. В настоящий момент врачи пытаются экстренно стабилизировать состояние мужчины.

Отмечается, что у Николаева нарушена работа сердца. Певец находится в сознании, ему дают седативные препараты. В его палату не пускают даже близких родственников.

Ранее стало известно о госпитализации Николаева. Музыканта направили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое.