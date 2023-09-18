Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:16, 18 сентября 2023Культура

Раскрыто состояние госпитализированного Игоря Николаева

Shot: врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Врачи стабилизировали состояние российского певца Игоря Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что медики дают положительные прогнозы, однако подчеркивается, что на данный момент рано говорить о полном восстановлении музыканта.

Ранее сообщалось, что все ближайшие выступления Игоря Николаева отменены.

В пятницу, 15 сентября, стало известно о госпитализации Игоря Николаева. Музыканта направили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что его перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке, а не в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Козлы подрались на капоте иномарки в Москве и попали на видео

    Украинский снаряд попал в дом 82-летней россиянки

    Полковник раскрыл способ определить места хранения ракет Storm Shadow на Украине

    Стало известно о бойкоте Польши, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна

    Стало известно о возможном строительстве завода Tesla в Саудовской Аравии

    Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

    Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН по Украине

    Кантри-певица рассказала о плюсах менопаузы

    Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости