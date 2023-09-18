Раскрыто состояние госпитализированного Игоря Николаева

Shot: врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева

Врачи стабилизировали состояние российского певца Игоря Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что медики дают положительные прогнозы, однако подчеркивается, что на данный момент рано говорить о полном восстановлении музыканта.

Ранее сообщалось, что все ближайшие выступления Игоря Николаева отменены.

В пятницу, 15 сентября, стало известно о госпитализации Игоря Николаева. Музыканта направили в палату интенсивной терапии, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже появились сообщения о том, что его перевели в реанимационное отделение. Однако потом информацию опровергли, указав, что он находится в медицинском учреждении в плановом порядке, а не в реанимации.