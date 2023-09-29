Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:12, 29 сентября 2023Экономика

Инфляция в Европе замедлилась почти до двухлетнего минимума

Eurostat: общая инфляция в еврозоне замедлилась до 4,3 процента в сентябре

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам сентября общая инфляция в еврозоне замедлилась до 4,3 процента, что стало минимальным показателем почти за два года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Для сравнения, в августе показатель находился на уровне 5,2 процента. Официальные данные по общей инфляции в регионе по итогам сентября оказались ниже прогнозов экономистов, что было обусловлено во многом снижением цен на энергоносители в регионе.

В то же время базовый (без учета увеличения стоимости продуктов питания и энергоресурсов — прим. «Ленты.ру») рост потребительских цен в еврозоне по итогам сентября составил 4,5 процента и достиг самого низкого значения за последний год. При этом опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения этого показателя до 4,8 процента с августовского значения в 5,3 процента.

Материалы по теме:
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

Динамика базовой инфляции является ключевой для Европейского центробанка (ЕЦБ). Именно от нее во многом зависит дальнейшее изменение денежно-кредитной политики регулятора. На фоне резкого снижения показателя старший экономист Commerzbank Кристоф Вайль предположил, что руководство ЕЦБ на ближайшем заседании в конце октября возьмет паузу в вопросе повышения ключевой ставки.

По итогам последнего совещания совета директоров европейский регулятор увеличил ее на 25 базисных пунктов, до рекордного значения в 4,5 процента годовых. Кроме того, руководство ЕЦБ понизило собственный прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 0,7 процента в 2023 году, до одного процента — в 2024-м и до 1,5 процента — в 2025-м. Значительное изменение ожиданий аналитики тогда объяснили ухудшением условий международной торговли и растущим воздействием ужесточения монетарной политики на внутренний спрос.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    Врач назвала способы быстро избавиться от отеков на лице

    Инфляция в Германии упала до двухлетнего минимума

    Зарубежные рейсы российских самолетов задержали из-за риска ареста

    В России допустили повторение финансового кризиса 2008 года

    На Украине понадеялись на получение оружия от США по ленд-лизу

    Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО осужденных

    Российская пенсионерка перевела мошенникам 13 миллионов рублей

    Парикмахеры раскрыли правильные способы применения кондиционера для волос

    В России зафиксировали рост цен на арматуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости