Инфляция в Европе замедлилась почти до двухлетнего минимума

Eurostat: общая инфляция в еврозоне замедлилась до 4,3 процента в сентябре

По итогам сентября общая инфляция в еврозоне замедлилась до 4,3 процента, что стало минимальным показателем почти за два года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Для сравнения, в августе показатель находился на уровне 5,2 процента. Официальные данные по общей инфляции в регионе по итогам сентября оказались ниже прогнозов экономистов, что было обусловлено во многом снижением цен на энергоносители в регионе.

В то же время базовый (без учета увеличения стоимости продуктов питания и энергоресурсов — прим. «Ленты.ру») рост потребительских цен в еврозоне по итогам сентября составил 4,5 процента и достиг самого низкого значения за последний год. При этом опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения этого показателя до 4,8 процента с августовского значения в 5,3 процента.

Динамика базовой инфляции является ключевой для Европейского центробанка (ЕЦБ). Именно от нее во многом зависит дальнейшее изменение денежно-кредитной политики регулятора. На фоне резкого снижения показателя старший экономист Commerzbank Кристоф Вайль предположил, что руководство ЕЦБ на ближайшем заседании в конце октября возьмет паузу в вопросе повышения ключевой ставки.

По итогам последнего совещания совета директоров европейский регулятор увеличил ее на 25 базисных пунктов, до рекордного значения в 4,5 процента годовых. Кроме того, руководство ЕЦБ понизило собственный прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 0,7 процента в 2023 году, до одного процента — в 2024-м и до 1,5 процента — в 2025-м. Значительное изменение ожиданий аналитики тогда объяснили ухудшением условий международной торговли и растущим воздействием ужесточения монетарной политики на внутренний спрос.