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00:06, 29 сентября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Днепропетровской области сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Он уточнил, что инцидент произошел в городе Никополь, расположенном на Днепре. Он не стал уточнять, что именно было повреждено. Пострадавших нет.

26 сентября Лукашук также сообщал о ударе по Никополю. Тогда были повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект.

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