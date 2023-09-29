В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Днепропетровской области сообщили о поврежденном объекте инфраструктуры

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Он уточнил, что инцидент произошел в городе Никополь, расположенном на Днепре. Он не стал уточнять, что именно было повреждено. Пострадавших нет.

26 сентября Лукашук также сообщал о ударе по Никополю. Тогда были повреждены коммунальное предприятие и инфраструктурный объект.