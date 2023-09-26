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19:19, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Фото: Leo Correa / AP

В городе Никополь Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«В городе (…) повреждено коммунальное предприятие и инфраструктурный объект», — говорится в публикации.

Ранее по всей украинской территории действовала воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в Киеве и Киевской области, распространившись после этого по всем регионам республики.

26 сентября стало известно о взрывах в ряде украинских областей и городов. В частности, в Николаеве в результате них был поврежден объект инфраструктуры, а в Измаильском районе Одесской области оказались повреждены здание пункта пропуска, складские помещения и 30 грузовиков в порту.

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    Кристина Есикова
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