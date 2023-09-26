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08:41, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Одесской области оказалась повреждена припортовая инфраструктура

Глава Одесской ОВА заявил о повреждении припортовой инфраструктуры взрывами

Фото: Prosecutor General's Office via Telegram / Reuters

В Измаильском районе Одесской области оказалась повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, в результате взрывов было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения и 30 грузовиков. Кроме того, шесть фур загорелись.

Ранее стало известно о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге в Днепропетровской области. Сообщалось также о мощном взрыве в Николаеве.

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    Алевтина Запольская
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