В Одесской области оказалась повреждена припортовая инфраструктура

Глава Одесской ОВА заявил о повреждении припортовой инфраструктуры взрывами

В Измаильском районе Одесской области оказалась повреждена припортовая инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, в результате взрывов было повреждено здание пункта пропуска, складские помещения и 30 грузовиков. Кроме того, шесть фур загорелись.

Ранее стало известно о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге в Днепропетровской области. Сообщалось также о мощном взрыве в Николаеве.