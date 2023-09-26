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08:27, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Кривом Роге сообщили о взрыве на предприятии

Власти Кривого Рога сообщили о взрыве на одном из предприятий
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Khmelnytskyi region administration / Reuters

На одном из предприятий в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Криворожской районной администрации Евгений Ситнеченко.

Он уточнил, что вся критическая и социальная инфраструктура работает в штатном режиме.

Утром 26 сентября о взрыве сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Градоначальник призвал воздержаться от публикаций в сети фотографий и видеозаписей произошедшего.

Ранее в трех украинских регионах произошли взрывы. Они прогремели в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области. Также в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Ровненской и Житомирской областях была объявлена воздушная тревога.

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    Марина Совина
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