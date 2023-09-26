В Кривом Роге произошел взрыв

Мэр Кривого Рога Вилкул сообщил о взрыве в городе

В украинском городе Кривой Рог произошел взрыв, сообщил мэр Александр Вилкул. Его слова приводит РИА Новости.

Градоначальник также призвал воздержаться от публикаций в сети фотографий и видеозаписей произошедшего. «Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — попросил Вилкул.

Также, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областях объявлен режим воздушной тревоги.

Ранее в Николаеве на Украине произошел мощный взрыв. Командование Противовоздушных войск украинской армии предупредило о ракетной опасности для Николаевской области.