Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 25 сентября 2023Бывший СССР

В Николаеве на Украине произошел взрыв

В Николаеве на Украине произошел мощный взрыв
СюжетРоссийские войска

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Николаеве на Украине произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал KlymenkoTime.

Командование Противовоздушных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредило о ракетной опасности для Николаевской области.

25 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по местам дислокации иностранных наемников и центрам подготовки украинских диверсионных групп. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе 22 сентября французскими крылатыми ракетами Scalp-EG. Отмечалось, что ракеты разрабатывались по одному проекту с британскими Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает поджигателя Корана. Глава Чечни заявил, что гордится таким поступком

    Германия заявила о поставках неисправного оружия Украине

    В Подмосковье мужчина заколол прохожего на глазах у жены

    Госдеп прокомментировал информацию о запрете Карлсону брать интервью у Путина

    В США поддержали Путина на фоне чествования эсэсовца в Канаде

    Над Белгородской областью сбили семь украинских беспилотников

    Вратарь ЦСКА Федотов оценил шансы перейти в клуб НХЛ

    В Белгородской области сообщили о массовой атаке дронов

    В Севастополе отразили ракетную атаку

    В европейской стране подняли в воздух авиацию НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости