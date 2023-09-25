В Николаеве на Украине произошел взрыв

В Николаеве на Украине произошел мощный взрыв

В Николаеве на Украине произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал KlymenkoTime.

Командование Противовоздушных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредило о ракетной опасности для Николаевской области.

25 сентября Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по местам дислокации иностранных наемников и центрам подготовки украинских диверсионных групп. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе 22 сентября французскими крылатыми ракетами Scalp-EG. Отмечалось, что ракеты разрабатывались по одному проекту с британскими Storm Shadow.