Россия ударила по местам дислокации иностранных наемников и диверсантов ВСУ

ВС РФ нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников и диверсантов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по местам дислокации иностранных наемников и центрам подготовки украинских диверсионных групп. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что все цели удара достигнуты, а запланированные объекты поражены.

Ранее Россия ударила по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном на Украине. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Они же поразили центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп противника.

До этого, в период с 9 по 16 сентября, ВС России нанесли 11 групповых ударов по пунктам ВСУ. В частности, военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ.