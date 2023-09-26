На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории республики

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно информации портала, первые сирены прозвучали в Киеве и Киевской области, распространившись после этого по всем регионам республики.

Утром 26 сентября сообщалось о взрывах в ряде украинских областей и городов. В частности, в Николаеве в результате них был поврежден объект инфраструктуры, а в Измаильском районе Одесской области оказались повреждены здание пункта пропуска, складские помещения и 30 грузовиков в порту.