В Николаеве в результате взрывов пострадал объект инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА: в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры

В городе Николаев на Украине в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, взрывы произошли в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры на окраине города. При этом он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Накануне вечером стало известно о мощном взрыве в Николаеве. Кроме того, сообщалось о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге.