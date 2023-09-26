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09:02, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Николаеве в результате взрывов пострадал объект инфраструктуры

Глава Николаевской ОВА: в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры

Фото: courtesy of the Khmelnytskyi region administration / Reuters

В городе Николаев на Украине в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, взрывы произошли в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры на окраине города. При этом он не уточнил, о каком объекте идет речь.

Накануне вечером стало известно о мощном взрыве в Николаеве. Кроме того, сообщалось о взрыве на одном из предприятий в Кривом Роге.

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    Георгий Нестеров
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