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15:29, 29 сентября 2023Среда обитания

Бюст «кровавого карлика» Сталина откопали в российском городе

Бюст наркома НКВД при Сталине Ежова откопали в Орле

Фото: Евгений Кузнецов / Сетевое издание «ОрелТаймс»

В городском парке Орла откопали бюст народного комиссара НКВД при Иосифе Сталине Николая Ежова. О том, что в российском городе обнаружили фигуру «кровавого карлика», сообщает «ОрелТаймс».

Бюст нашли в процессе строительных работ. Отмечается, что он хорошо сохранился. Статуя изготовлена из железобетона, ее вес составляет около 100 килограммов, а высота — более 60 сантиметров. Предмет отправили на реставрацию в краеведческий музей.

«Бюст является вещью уникальной, подобных нет в России. Это отражение непростой трагической эпохи нашей страны», — заявил доктор исторических наук Виктор Ливцов. Он считает, что бюст располагался рядом с городской тюрьмой. Все указывает на то, что статуя была установлена в 1937 году, но простояла недолго.

Ежов занимал пост наркома внутренних дел СССР с 1936-го по 1938 год. Он стал одним из главных организаторов массовых репрессий 30-х годов и лично принимал участие в пытках. В 1939-м был арестован и позже расстрелян. Прозвище «кровавый карлик» нарком получил из-за своей жестокости и небольшого роста, который составлял всего 154 сантиметра.

Ранее кадры с бомбоубежищем у бывшей дачи Сталина попали в сеть. На видео можно увидеть небольшую постройку зеленого цвета с несколькими дверьми, доступ к которой закрыли из-за подтопления.

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    Александра Качан
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