Кристину Асмус прооперировали

Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию на левой стопе

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию на сломанной ноге. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, операция проводилась на левой стопе. «Теперь там у меня титановая пластина и пять винтов», — написала артистка.

Асмус добавила, что операция была непростой, но прошла успешно. «Правда, как я выдержала первые двое суток после нее — шок до сих пор... Рвало 15 часов подряд, температура под 40, и это плюсом к отходняку после анестезии, адовой боли в ноге, отсутствию чувствительности, уколам в живот, невозможности заснуть даже на 20 минут и прочим послеоперационным прелестям»,— поделилась актриса.

Ранее артистка сообщила, что во время съемок в Выборге получила серьезную травму, требующую хирургического вмешательства. «Не в кадре, а за кадром, когда готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг. Группа была уверена, что в кадр я не выйду. Но я доиграла свой крупный план и с тяжелой травмой поехала в больницу», — отметила она.