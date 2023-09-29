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22:55, 29 сентября 2023Культура

Кристину Асмус прооперировали

Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию на левой стопе
Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ей сделали операцию на сломанной ноге. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, операция проводилась на левой стопе. «Теперь там у меня титановая пластина и пять винтов», — написала артистка.

Асмус добавила, что операция была непростой, но прошла успешно. «Правда, как я выдержала первые двое суток после нее — шок до сих пор... Рвало 15 часов подряд, температура под 40, и это плюсом к отходняку после анестезии, адовой боли в ноге, отсутствию чувствительности, уколам в живот, невозможности заснуть даже на 20 минут и прочим послеоперационным прелестям»,— поделилась актриса.

Ранее артистка сообщила, что во время съемок в Выборге получила серьезную травму, требующую хирургического вмешательства. «Не в кадре, а за кадром, когда готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг. Группа была уверена, что в кадр я не выйду. Но я доиграла свой крупный план и с тяжелой травмой поехала в больницу», — отметила она.

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    Марина Совина
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