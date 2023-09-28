Кристина Асмус рассказала о требовавшей операцию серьезной травме ноги

Кристина Асмус рассказала, что получила перелом ноги, требующий операцию

Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что получила серьезную травму, требующую хирургического вмешательства. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поведала, что инцидент произошел во время съемок в Выборге.

«Не в кадре, а за кадром, когда готовилась к крупному плану. Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг. Группа была уверена, что в кадр я не выйду. Но я доиграла свой крупный план и с тяжелой травмой поехала в больницу», — сообщила она.

Асмус призналась, что остаток дня провела в медицинском учреждении, когда врачи заявили ей о необходимости операции, практически не помнит, а также призвала зрителей не сдавать билеты на спектакли с ее участием, так как, несмотря на гипс, она продолжит участие в постановках:« В ближайшее время я расскажу, что было эти дни и какого это с гипсом играть сексуальные сцены».

Летом Кристина Асмус отреагировала на травлю, с которой столкнулась после того, как рассказала о пережитом домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после падения в доме во Франции.