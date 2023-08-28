Элтон Джон госпитализирован после несчастного случая в своем доме в Ницце

Nice Matin: Элтона Джона госпитализировали после падения в своем доме во Франции

Британского певца и композитора Элтона Джона госпитализировали после падения в своем доме во Франции. Об этом пишет газета Nice Matin со ссылкой на собственные источники.

Известно, что несчастный случай произошел на понедельник, 28 августа, на вилле знаменитости в районе Ниццы Мон-Борон. 76-летний артист был доставлен в больницу города Монако с легкими травмами.

В июле текущего года стало известно, что Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме. Последней песней, которую исполнил музыкант в рамках шоу, стала Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года. Исполнитель сообщил, что больше никогда не отправится в турне, однако допустил, что еще будет выступать. Элтон Джон поблагодарил поклонников, которые прибыли с разных концов света, что никогда не забудет их.