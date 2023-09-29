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13:52, 29 сентября 2023Культура

Звезда «Папиных дочек» рассказала о последствиях операции на глаза

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о кровоизлиянии после операции на глаза

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская актриса Лиза Арзамасова вспомнила, как сделала операцию по коррекции зрения. Об этом она написала в Telegram-канале.

Звезда сериала «Папины дочки» отметила, что после оперативного вмешательства зрение возвращалось не так быстро, так как у нее был большой минус. «Без очков и линз я прежде видела только темные силуэты людей и предметов. Передвигаться могла только на ощупь. Сразу после операции было сильное кровоизлияние, белки были красными», — написала актриса.

При этом она подчеркнула, что после реабилитации зрение вернулось. «Теперь я всех вас вижу! Волшебное чувство! Удивительное!» — поделилась она.

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    Варвара Кошечкина
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