Звезда «Папиных дочек» рассказала о последствиях операции на глаза

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о кровоизлиянии после операции на глаза

Российская актриса Лиза Арзамасова вспомнила, как сделала операцию по коррекции зрения. Об этом она написала в Telegram-канале.

Звезда сериала «Папины дочки» отметила, что после оперативного вмешательства зрение возвращалось не так быстро, так как у нее был большой минус. «Без очков и линз я прежде видела только темные силуэты людей и предметов. Передвигаться могла только на ощупь. Сразу после операции было сильное кровоизлияние, белки были красными», — написала актриса.

При этом она подчеркнула, что после реабилитации зрение вернулось. «Теперь я всех вас вижу! Волшебное чувство! Удивительное!» — поделилась она.

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