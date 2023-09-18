Звезда «Папиных дочек» рассказала о жизни в Москве

Мирослава Карпович призналась, что не может жить без Москвы

Актриса Мирослава Карпович призналась, что не может жить без Москвы. О первой встрече с городом и романтике столичных будней она рассказала в интервью изданию «Москвич Mag».

Уроженка украинского Бердянска, Карпович после стольких лет жизни в Москве не может представить себя и столицу порознь. «Мы и ругались с Москвой, и мирились, но жить мы друг без друга не можем, куда бы я ни улетала, проходит немного времени — и меня снова тянет обратно. Она такая живая, энергичная, она и изматывает, но и наполняет, она наказывает, но и учит, если вы с ней научитесь жить в союзе, то вы всем сердцем ощутите, что это тот самый ваш лучший город Земли», — рассказала звезда телехита «Папины дочки».

Первая встреча с Москвой врезалась в память Карпович на всю жизнь. «Помню свой первый шаг со ступенек вагона поезда на Курском вокзале, запах смолы, деревянный прилавок со слоеными язычками, они мне показались тогда диким деликатесом, одна штука стоила 2 рубля 50 копеек. Тетя в пуховом платке завернула его в вощеную бумагу и спросила: "Москву приехала покорять?" — "Да!"», — поделилась воспоминаниями актриса.

Характерной чертой, по которой можно без труда узнать москвича в толпе, Карпович называет нетерпеливость и спешку. «Если где-то в далеком от Москвы городе, в маленькой спокойной лавочке покупательница и кассир затянут диалог о рецепте нового супа, а за ними выстроится огромная очередь, которая тоже будет слушать этот рецепт и запоминать, а среди них будет нервно пульсировать чье-то тело, то это житель столицы», — поведала она. Будучи на гастролях, Карпович каждый раз убеждается в том, что жители регионов не могут принять стиль жизни москвичей.

И такие ускоренные темпы жизни требуют от города мобильных транспортных решений. Актриса сериала «Папины дочки» высоко ценит удобство Московского метрополитена, доступность которого растет с каждым годом. «Сейчас все в вагонах могут сидеть, зарядить телефон, положить даже рюкзак на полку. Важно, что никто не дерется, не толкается, всем хватает места, а главное, есть специальные зоны для людей с ограниченными возможностями», — отметила Карпович.

Ранее в столичной мэрии заявили об открытии в 10 административных округах 40 новых остановочных пунктов с начала этого года. Благодаря этому москвичам стало легче добираться до более чем 140 социальных и транспортных объектов города, в том числе станций метро, МЦК, БКЛ и МЦД. По подсчетам властей, ежедневно с этих остановок в среднем совершается 5 тысяч поездок.