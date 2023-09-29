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15:03, 29 сентября 2023Бывший СССР

На Украине понадеялись на получение оружия от США по ленд-лизу

Секретарь СНБО Данилов понадеялся на получение оружия Киевом от США по ленд-лизу

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил надежду, что Киев получит оружейный ленд-лиз от США. Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, доступном на YouTube.

«Не думаю, что США против предоставления ленд-лиза. (…) Просто сейчас ситуация, когда США дают много помощи без оплаты. Не использую [слово] "бесплатно", я говорю без оплаты, это разные вещи», — сказал Данилов, отметив, что это больше юридический вопрос.

Секретарь СНБО призвал подождать. По его словам, у Украины есть возможность пользоваться указанной опцией до сентября 2024 года.

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    Кристина Есикова
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