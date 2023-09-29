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01:22, 29 сентября 2023Мир

Венгрия заказала у Германии несколько десятков танков Leopard

Глава Минобороны Венгрии: Будапешт заказал у Германии 44 танка Leopard 2A7

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что Будапешт заказал у Германии 44 танка Leopard 2A7. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данную техники предлагали НАТО, однако она станет частью тяжелой бригады, гарантирующей безопасность Венгрии. «К этому добавляются другие боевые машины, такие как мостоукладчик Leguan и другие», — добавил глава венгерского Минобороны.

Ранее сообщалось, что Норвегия купит у Германии несколько десятков танков Leopard. По данным телекомпании NRK, норвежское правительство запланировало приобрести 54 танка. Уточнялось, что власти выбирали между немецкими танками Leopard 2A7 и южнокорейскими K2 Black Panther.

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