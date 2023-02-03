NRK: Норвегия закупит у Германии 54 танка Leopard

Норвегия купит у Германии несколько десятков танков Leopard. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на свои источники.

Норвежское правительство запланировало приобрести 54 танка несмотря на то, что Минобороны не рекомендует этого делать. Уточняется, что власти выбирали между немецкими танками Leopard 2A7 и южнокорейскими K2 Black Panther.

Ранее Осло согласился выделить деньги из своего нефтяного фонда для помощи Украине. В частности, речь идет о многолетнем обязательстве для Норвегии, при этом не уточняется, сколько именно средств получит Киев.

До этого норвежские власти присоединились к западным поставкам танков Leopard Украине. Помимо этого, Осло пообещал обучить украинских солдат обращению с техникой.