Польская авиакомпания не пустила рэпера Ligalize в самолет

Авиакомпания не пустила рэпера Ligalize в самолет из-за российского паспорта

Российский рэп-исполнитель Ligalize (настоящее имя — Андрей Меньшиков) рассказал о том, что польская авиакомпания LOT Polish Airlines не пустила его в самолет из-за российского паспорта. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант отметил, что в связи со случившимся вынужден перенести запланированное выступление. «Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве (город в Черногории — прим. "Ленты.ру")», — сообщил музыкант, заявив, что билеты на шоу остаются действительными.

Ligalize добавил, что из-за того, что его не пустили на борт, он также не сможет выступить на форуме «СловоНово», который состоится в Будве. Артист подчеркнул, что не испытывает негатива по поводу случившегося, а также высказался против специальной военной операции на Украине (СВО).

Ранее музыкальная группа Little Big отреклась от России. Анонсируя свой концерт во Франции, коллектив заявил о том, что базируется в Лос-Анджелесе (США).