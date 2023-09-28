Российская группа Little Big заявила, что она из Лос-Анджелеса

Музыкальная группа Little Big отреклась от России. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru.

Анонсируя свой концерт во Франции, коллектив заявил о том, что базируется в Лос-Анджелесе (США). В описании группы также было добавлено, что она популярна во всем мире.

«Little Big — музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса, завоевавший сердца слушателей не только в США, но и во всем мире, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны», — сообщается в афише шоу в парижском концертном зале «Батаклан».

Такое же описание коллектива размещено на других сайтах по продаже билетов. Сообщается, что у Little Big также запланированы выступления во французских городах Нанте и Мериньяк.

Летом этого года агентство по интеллектуальным правам ЕС (EUIPO) отказало российской музыкальной группе Little Big в требовании запретить компании PepsiCo использовать бренд с названием Little Big Acts в Европе.

Ранее стало известно, что уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине артисты столкнулись с отменой выступлений за границей.