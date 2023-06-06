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14:46, 6 июня 2023Культура

Группа Little Big проиграла спор с PepsiCo из-за названия чипсов

Группа Little Big проиграла спор с PepsiCo из-за чипсов Little Big Acts
СюжетПандемия в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Агентство по интеллектуальным правам ЕС (EUIPO) отказало российской музыкальной группе Little Big в требовании запретить компании PepsiCo использовать бренд с названием Little Big Acts в Европе. Об этом сообщает РБК.

Участники коллектива выразили претензию, что в связи с широкой популярностью группы в странах ЕС, в частности, в Германии, Франции и Польше, может произойти путаница, так как PepsiCo использует схожее название для линейки чипсов и снеков.

По мнению музыкантов, они получали различные награды и призы, выступали с концертами в Европе, а также должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году, когда конкурс не состоялся из-за пандемии. Руководство агентства, в свою очередь, сочло коллектив недостаточно популярным в странах ЕС, а потому отклонило требование.

Ранее солистка музыкального коллектива Little Big Софья Таюрская выступила вместе с рок-группой «Би-2» на концерте в США.

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    Анастасия Астахова
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