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15:20, 16 мая 2023Культура

Солистка Little Big выступила с группой «Би-2» в США

Солистка Little Big Софья Таюрская выступила вместе с группой «Би-2» в Лос-Анджелесе

Кадр: @cardboardcake

Солистка музыкального коллектива Little Big Софья Таюрская выступила вместе с рок-группой «Би-2» на концерте в США. Об этом со ссылкой на соцсети исполнительницы сообщает РИА Новости.

Известно, что второй вокалист Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) также посетил данное шоу. Мероприятие состоялось в воскресенье, 14 мая, в Лос-Анджелесе.

Ранее солист рок-группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) исключил свое возвращение в Россию. Один из фанатов поинтересовался у музыканта в соцсетях, когда состоятся новые концерты коллектива в РФ. «Я не вернусь в Россию», — ответил лидер «Би-2». В одном из других комментариев Бортник добавил, что Россия «перечеркнула все свои достижения».

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Сергей Равин
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