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16:19, 29 сентября 2023Среда обитания

Одна из величайших рек мира рекордно обмелела

Reuters: уровень воды в реке Миссисипи понизился до рекорда прошлого года

Фото: Gerald Herbert / AP Photo

Уровень воды в реке Миссисипи понизился до минимума прошлого года, когда был зарегистрирован рекорд. Обмеление происходит в разгар сезона зерновых перевозок, передает Reuters со ссылкой на данные метеорологической службы США.

28 сентября уровень воды в реке упал до 3,24 метра ниже базовой отметки. 21 октября 2022 года специалисты зафиксировали понижение уровня до 3,29 метра. Уровень воды в реке, согласно последним прогнозам, не превысит отметки трех метров ниже базовой до середины октября — пика сезона экспорта зерна из Соединенных Штатов.

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При этом по Миссисипи транспортируется около 60 процентов американского зерна. Маловодье создает немало препятствий на участке между производственными точками на Среднем Западе и терминалами на побережье Персидского залива. Ввиду этого США теряют конкурентоспособность на зерновом рынке, в то время как Бразилия уже подорвала некогда лидерские позиции Штатов в отрасли.

Американским фермерам приходится сокращать количество барж с зерном для того, чтобы снизить транспортную нагрузку на реку и предотвратить посадку судов на мель. Национальная береговая охрана с сентября 2022 года 22 раза закрывала участки Миссисипи для проведения дноуглубительных работ и снятия севших на мель барж, которых было не меньше 36.

В прошлом году из-за пересыхания одной из величайших рек Соединенным Штатам также предрекали экономический кризис. Тогда американские СМИ рассказали, что некогда части русла Миссисипи стали ее берегами, а движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось или прекратилось.

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    Виктория Клабукова
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