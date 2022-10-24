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08:12, 24 октября 2022Экономика

США предсказали экономический кризис из-за реки Миссисипи

NBC допустил экономический кризис в США из-за обмеления реки Миссисипи

Фото: Eric Thayer / Reuters

Засушливая погода привела к падению уровня воды в реке Миссисипи до крайне низкого уровня. Обмеление грозит США экономическим кризисом, допустил телеканал NBC.

Корреспондент NBC Морган Чески назвал ситуацию с Миссисипи «совершенно прискорбным зрелищем». Он рассказал, что некогда части русла реки сейчас стали ее берегами. «В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5—6 метров выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне», — отметил журналист.

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Из-за обмеления движение барж с сельхозпродукцией и сталью замедлилось или прекратилось. Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй заявила, что ситуация плоха. «Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась», — предсказала она.

В свою очередь фермер из Арканзаса Роджер Смит добавил, что «никогда еще не видел столь низкого уровня реки». Он отложил сбор урожая соевых бобов, поскольку у него нет места для хранения, а перевезти товар по реке возможности нет. «Проблема усугубляется по мере того, как исчезает река», — заключил телеканал.

Ранее в США заявили об обратном эффекте антироссийских санкций. С таким мнением выступил обозреватель Филип Пилкингтон в своей статье для New York Post (NYP).

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Марина Совина
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