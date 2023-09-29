На Западе указали на необходимость признать реальность нацизма на Украине

Журналист Боуз: Западу пора признать существование нацизма на Украине

Западные страны должны признать существование нацизма на Украине после скандала с чествованием бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter).

Он напомнил, что прежде на Западе не воспринимали всерьез стремление России «денацифицировать» Украину. Однако, по словам журналиста, теперь уже сложнее смеяться над таким намерением. «Может, настало время признать реальность, которую западные СМИ проигнорировали?» — поинтересовался Боуз.

Ранее стало известно, что в Министерстве культуры Украины попытались оправдать бывших участников дивизии CC «Галичина» после инцидента с Хунки в Канаде. Отмечалось, что в ведомстве не считают, что ветераны этой дивизии придерживаются нацистских или неонацистских взглядов.