Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:50, 28 сентября 2023Бывший СССР

На Украине попытались оправдать эсэсовцев после скандала с Зеленским в Канаде

В Минкульте Украины отказались считать ветеранов дивизии CC «Галичина» нацистами

Фото: Blair Gable / Reuters

В Министерстве культуры Украины попытались оправдать бывших участников дивизии CC «Галичина» после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте Канады. Об этом сообщает газета Politico.

Как пишет издание, в ведомстве не считают, что ветераны этой дивизии придерживаются нацистских или неонацистских взглядов. Кроме того, такая позиция Минкульта Украины была отражена в официальном документе, направленном в канадское правительство.

В ведомстве также отметили, что слова спикера канадской палаты общин Энтони Рота, назвавшего украинского ветерана СС «героем», не задумывались «как провокация против Украины или Канады».

Ранее Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца «Галичины» Ярослава Хунку. Позднее канадский премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС, назвав присутствие такого человека на заседании парламента ужасной ошибкой.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Новый учебник истории России переписали после критики властей Чечни

    Во «ВКонтакте» пришел новый топ-менеджер

    Звезда КВН рассказал о доводившем до обморока голоде на съемках шоу на ТНТ

    iPhone SE получит порт USB-C

    Следствие попросило арестовать начальника кубанского главка МЧС за коррупцию

    Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix

    В ЦБ рассказали об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки

    Россия и Украина вошли в новый состав Совета управляющих МАГАТЭ

    США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

    Назван срок запуска доставки еды дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости