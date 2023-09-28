На Украине попытались оправдать эсэсовцев после скандала с Зеленским в Канаде

В Минкульте Украины отказались считать ветеранов дивизии CC «Галичина» нацистами

В Министерстве культуры Украины попытались оправдать бывших участников дивизии CC «Галичина» после скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте Канады. Об этом сообщает газета Politico.

Как пишет издание, в ведомстве не считают, что ветераны этой дивизии придерживаются нацистских или неонацистских взглядов. Кроме того, такая позиция Минкульта Украины была отражена в официальном документе, направленном в канадское правительство.

В ведомстве также отметили, что слова спикера канадской палаты общин Энтони Рота, назвавшего украинского ветерана СС «героем», не задумывались «как провокация против Украины или Канады».

Ранее Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца «Галичины» Ярослава Хунку. Позднее канадский премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС, назвав присутствие такого человека на заседании парламента ужасной ошибкой.