Генштаб опроверг сообщения о планах проведения дополнительной мобилизации

Генштаб ВС: планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет

У Минобороны России нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Комментируя начало осеннего призыва граждан на военную службу с 1 октября, он отметил, что желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач.