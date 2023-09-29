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08:46, 29 сентября 2023Россия

Генштаб опроверг сообщения о планах проведения дополнительной мобилизации

Генштаб ВС: планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У Минобороны России нет планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Комментируя начало осеннего призыва граждан на военную службу с 1 октября, он отметил, что желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач.

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