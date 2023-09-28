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15:46, 28 сентября 2023Россия

По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

Baza: по всей России пройдут учения в условиях военного положения и мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По всей территории России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который утверждает, что они пройдут 3 октября.

В «приложении к приказу Роспотребнадзора», которое опубликовало издание, говорится, что в условиях расшатывания общепризнанных норм, а также принципов международного права, повышается опасность вооруженных конфликтов, в котором могут участвовать ядерные державы. Боестолкновения, отмечают авторы документа, могут быть в том числе вблизи границ России.

По данным издания, подобные мероприятия в один день для всех регионов проводятся впервые.

По легенде, в России закончилась всеобщая мобилизация, а в ряде регионов введено военное положение. Помимо того, возможно возникновение зон радиоактивного заражения.

Также в условиях учений описывается полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70 процентов жилого фонда. В мероприятии якобы обязаны принять участие все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение составят власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в российских школах впервые прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях (ЧС). В ходе мероприятий проверили работоспособность систем оповещения, а также отработали совместные действия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

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    Никита Абрамов
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