В школах по всей России впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС

Минпросвещения: в школах впервые пройдут учения по отработке действий при ЧС

В российских школах впервые пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минпросвещения.

Учения пройдут 29 и 30 августа в школах, колледжах и техникумах. В ходе мероприятий проверят работоспособность систем оповещения, а также отработают совместные действия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Учения будут способствовать психологической готовности педагогов, говорится в сообщении.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность безопасности в организации учебного процесса. И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать при возникновении непредвиденных ситуаций, пояснил он.

24 августа в Москве в рамках фестиваля Modern Family Festival родителям расскажут о безопасности детей в канун начала нового учебного года. На тематической лекции им объяснят, как обезопасить детей в городских условиях, а самим школьникам — как общаться со знакомыми и незнакомыми людьми, уверенно вести себя на улице и реагировать в критических ситуациях.