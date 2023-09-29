В Генштабе высказались об отправке призывников в зону СВО

Генштаб России: призывников не будут направлять в новые регионы и зону СВО

Призывников в рамках осеннего призыва в российскую армию не будут направлять в новые регионы или для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

По его словам, все срочники будут направлены на территории России. При этом треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части. Там они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого, добавил Цимлянский, срочники будут направлены

Как сообщило Минобороны РФ, осенний призыв на военную службу начнется 1 октября, за исключением отдельных районов Крайнего Севера. Там призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 16 октября, отметили в Генштабе.