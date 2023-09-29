Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:53, 29 сентября 2023Россия

В Генштабе высказались об отправке призывников в зону СВО

Генштаб России: призывников не будут направлять в новые регионы и зону СВО

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Призывников в рамках осеннего призыва в российскую армию не будут направлять в новые регионы или для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

По его словам, все срочники будут направлены на территории России. При этом треть из призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части. Там они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого, добавил Цимлянский, срочники будут направлены

Как сообщило Минобороны РФ, осенний призыв на военную службу начнется 1 октября, за исключением отдельных районов Крайнего Севера. Там призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 16 октября, отметили в Генштабе.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Не могла быть частью этого». Российская шахматистка Александра Костенюк объяснила смену спортивного гражданства

    Полная блогерша спародировала фото грязной Кайли Дженнер в нижнем белье

    iPhone 13 подешевел в России

    В Генштабе высказались об отправке призывников в зону СВО

    Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым добровольцев

    В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с поставками боеприпасов

    Стало известно число переехавших из Карабаха в Армению людей

    Генштаб опроверг сообщения о планах проведения дополнительной мобилизации

    Тело заслуженного деятеля культуры России нашли на улице в Москве

    АвтоВАЗ назвал дату начала продаж новой Lada X-Cross 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости