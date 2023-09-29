В Минобороны назвали дату начала осеннего призыва в России

Минобороны: осенний призыв в армию начнется 1 октября во всех регионах России

Осенний призыв на службу в армии начнется 1 октября во всех регионах России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что призыв на осеннюю службу пройдет во всех регионах России, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.

«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Владимир Цимлянский.

Призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 16 октября, срок их службы по призыву составит 12 месяцев. Срочников не направят служить в новые регионы для выполнения задач в зоне СВО, подчеркнули в Минобороны.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет, внеся тем самым изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь в ряды ВС России будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Закон вступит в силу также 1 января 2024 года и не распространится на осенний призыв 2023 года.