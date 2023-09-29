Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли договориться

Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли прийти к соглашению

Гильдия актеров США и производители видеоигр не смогли прийти к соглашению. Об этом пишет Deadline.

В ходе переговоров сторон была затронута тема новых условий труда. Эта новость появилась через несколько дней после того, как 160 000 членов SAG-AFTRA — 98,32 процента — проголосовали за проведение забастовки против десяти крупнейших компаний, занимающихся видеоиграми.

Ранее Гильдия сценаристов Голливуда объявила, что завершает длившуюся почти пять месяцев забастовку. Сценаристы снова могут писать, продавать сценарии и проводить рабочие встречи.