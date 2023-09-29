США уличили в создании новых очагов напряженности вокруг России
Запад создает очаги напряженности вокруг России, чтобы оказывать давление на Москву и после окончания конфликта на Украине. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.
«Сейчас мы находимся в условиях новой холодной войны, которая будет длиться десятилетия. Если в условиях этой новой холодной войны украинский конфликт закончится, то нужно будет открывать второй фронт. Он может открыться в Прибалтике, Приднестровье, Южном Кавказе, в той же Молдавии. Американские эксперты говорят, что новым театром военных действий будет Арктика», — сказал он.
Конфликт в этих регионах может начаться даже и не по инициативе США
Так, специалист предлагает рассматривать конфликт на Украине как часть более масштабного политического процесса.
«Запад хочет либо ослабить, либо контролировать Россию. Способ прост: нужно создать очаги напряженности вокруг России, использовать инструменты сдерживания. Поэтому открытие новых фронтов полностью вписывается в геополитическую концепцию Запада», — добавил Блохин.
Ранее издание Al-Watan сообщило, что Украина перестала справляться со своей задачей, в связи с чем США предпринимают попытки открыть новые фронты в борьбе с Россией. Издание подчеркнуло, что Запад просчитался, делая ставку на Украину, поскольку даже при поставках ВСУ вооружений ее армия не сможет достичь успехов на поле боя из-за слишком большого дисбаланса с российскими войсками.