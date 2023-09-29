США уличили в создании новых очагов напряженности вокруг России

Политолог Блохин: Запад стремится создать очаги напряженности вокруг России

Запад создает очаги напряженности вокруг России, чтобы оказывать давление на Москву и после окончания конфликта на Украине. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Сейчас мы находимся в условиях новой холодной войны, которая будет длиться десятилетия. Если в условиях этой новой холодной войны украинский конфликт закончится, то нужно будет открывать второй фронт. Он может открыться в Прибалтике, Приднестровье, Южном Кавказе, в той же Молдавии. Американские эксперты говорят, что новым театром военных действий будет Арктика», — сказал он.

Конфликт в этих регионах может начаться даже и не по инициативе США Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Так, специалист предлагает рассматривать конфликт на Украине как часть более масштабного политического процесса.

«Запад хочет либо ослабить, либо контролировать Россию. Способ прост: нужно создать очаги напряженности вокруг России, использовать инструменты сдерживания. Поэтому открытие новых фронтов полностью вписывается в геополитическую концепцию Запада», — добавил Блохин.

Ранее издание Al-Watan сообщило, что Украина перестала справляться со своей задачей, в связи с чем США предпринимают попытки открыть новые фронты в борьбе с Россией. Издание подчеркнуло, что Запад просчитался, делая ставку на Украину, поскольку даже при поставках ВСУ вооружений ее армия не сможет достичь успехов на поле боя из-за слишком большого дисбаланса с российскими войсками.