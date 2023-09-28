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02:40, 28 сентября 2023Мир

Стало известно об открытии США новых фронтов против России

Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ в Молдавии и на Южном Кавказе

Фото: Pixabay

Украина перестала справляться со своей задачей, в связи с чем США предпринимают попытки открыть новые фронты в борьбе с Россией, сообщает издание Al-Watan.

«США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории Молдавии и на Южном Кавказе», — пишет газета.

Отмечается, что Вашингтон не ожидал, что России удастся так успешно сопротивляться Западу, поэтому оказался вынужден создать больше горячих точек вокруг нее. Таким образом США стремятся истощить имеющийся у России потенциал.

Издание подчеркнуло, что Запад просчитался, делая ставку на Украину, поскольку даже при поставках ВСУ вооружений ее армия не сможет достичь успехов на поле боя из-за слишком большого дисбаланса с российскими войсками.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что наступательный пыл ВСУ постепенно стремится к нулю. По его словам, это вызвано такими факторами, как исчерпание мобилизационных возможностей и сокращение военной помощи. Кроме того, неблагоприятным фактором является признание Западом того, что контрнаступление практически не дало результатов.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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