Военный аналитик Леонков: наступательный пыл ВСУ постепенно стремится к нулю

Наступательный пыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно стремится к нулю, об этом заявил в беседе с «Известиями» военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, это вызвано такими факторами, как исчерпание мобилизационных возможностей и сокращение военной помощи. Кроме того, неблагоприятным фактором является признание Западом того, что контрнаступление практически не дало результатов.

Леонков отметил, что западные страны, в первую очередь Великобритания и США, пытаются решить, как продлить конфликт. В первую очередь они хотят надавить на Европу и вынудить ее отказаться от своего вооружения в пользу военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

Украина же полностью зависит от военной помощи и не может расходовать боеприпасы и вооружения в наступлении, поскольку они быстро заканчиваются, добавил эксперт. Эти факторы сказываются на линии боевого соприкосновения.

«Но это не значит, что США и их союзники оставят Украину без всего. Будут поставляться те виды вооружения, которые нужны в обороне. Все понимают, что в обороне теряют меньше людей, чем в атаках», — заключил Леонков.

Ранее украинский оппозиционный политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о выгоде Запада от поражения ВСУ в конфликте с Россией и подчеркнул, что такой сценарий удовлетворит США и принесет им больше дохода.