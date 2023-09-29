В США раскрыли наиболее вероятный исход конфликта на Украине

NYT: наиболее вероятным исходом конфликта на Украине является тупиковая ситуация

Журналист Дэвид Френч из США раскрыл наиболее вероятный исход конфликта на Украине. Его слова передает газета The New York Times.

«Я думаю, что наиболее вероятным исходом [конфликта на Украине] является какая-то форма тупиковой ситуации. И под тупиковой ситуацией я подразумеваю нечто похожее на Корею, где чередование атак и контратак в конечном итоге превращается в нечто напоминающее статичную линию обороны», — заявил Френч.

Согласно одному из его сценариев, тупиковая ситуация может завершиться тем, что Россия сохранит за собой большую часть территорий и в итоге одержит победу.

Ранее Politico сообщило, что страны Запада намекнули президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у них заканчивается терпение. Издание обратило внимание, что смена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на Чарльза Брауна происходит в переломный для Киева момент, когда на Западе начали уставать от затянувшегося конфликта.