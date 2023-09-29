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09:53, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

В США раскрыли наиболее вероятный исход конфликта на Украине

NYT: наиболее вероятным исходом конфликта на Украине является тупиковая ситуация

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Журналист Дэвид Френч из США раскрыл наиболее вероятный исход конфликта на Украине. Его слова передает газета The New York Times.

«Я думаю, что наиболее вероятным исходом [конфликта на Украине] является какая-то форма тупиковой ситуации. И под тупиковой ситуацией я подразумеваю нечто похожее на Корею, где чередование атак и контратак в конечном итоге превращается в нечто напоминающее статичную линию обороны», — заявил Френч.

Согласно одному из его сценариев, тупиковая ситуация может завершиться тем, что Россия сохранит за собой большую часть территорий и в итоге одержит победу.

Ранее Politico сообщило, что страны Запада намекнули президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у них заканчивается терпение. Издание обратило внимание, что смена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на Чарльза Брауна происходит в переломный для Киева момент, когда на Западе начали уставать от затянувшегося конфликта.

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    Олег Давыдов
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