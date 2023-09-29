В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил, что поврежден объект инфраструктуры

В Харьковской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», — говорится в публикации. При этом Синегубов не стал уточнять, о каком объекте идет речь.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Николаев оказался поврежден объект инфраструктуры. Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, объект, находящийся на окраине населенного пункта, был поврежден в результате ракетного удара утром в пятницу, 29 сентября.