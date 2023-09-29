Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в украинском городе

Глава Николаевской ОВА заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Николаеве

В украинском Николаеве оказался поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, объект, находящийся на окраине города, был поврежден в результате ракетного удара утром в пятницу, 29 сентября.

Ранее сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области. Как уточнил глава областного совета Николай Лукашук, инцидент произошел в расположенном на Днепре городе Никополь.