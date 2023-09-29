Популярная певица случайно оголила грудь перед толпой

Популярная американская певица и актриса Келли Роуленд случайно оконфузилась перед толпой. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

42-летняя знаменитость прогулялась по улицам Парижа, где сейчас проходит Неделя моды, в платье-комбинации на бретелях с анималистичным принтом. В качестве обуви она выбрала серебристые балетки, а в руках держала телефон. К тому же исполнительнице сделали укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли нюдовый мейкап.

На размещенных кадрах видно, что Роуленд непроизвольно оголила грудь во время проходки перед фотографами и поклонниками. Однако телезвезда не придала значения произошедшему и продолжила идти вперед.

Ранее в сентябре 60-летняя Деми Мур также случайно оголила грудь перед толпой фотографов. Она посетила показ модного дома Saint Laurent в черном платье длины макси. На одном из размещенных кадров видно, что отказавшаяся от бюстгальтера Мур случайно оголила грудь, когда поправляла распущенные волосы.