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20:44, 29 сентября 2023Ценности

Популярная певица случайно оголила грудь перед толпой

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Популярная американская певица и актриса Келли Роуленд случайно оконфузилась перед толпой. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

42-летняя знаменитость прогулялась по улицам Парижа, где сейчас проходит Неделя моды, в платье-комбинации на бретелях с анималистичным принтом. В качестве обуви она выбрала серебристые балетки, а в руках держала телефон. К тому же исполнительнице сделали укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли нюдовый мейкап.

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На размещенных кадрах видно, что Роуленд непроизвольно оголила грудь во время проходки перед фотографами и поклонниками. Однако телезвезда не придала значения произошедшему и продолжила идти вперед.

Ранее в сентябре 60-летняя Деми Мур также случайно оголила грудь перед толпой фотографов. Она посетила показ модного дома Saint Laurent в черном платье длины макси. На одном из размещенных кадров видно, что отказавшаяся от бюстгальтера Мур случайно оголила грудь, когда поправляла распущенные волосы.

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    Карина Черных
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